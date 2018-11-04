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С 2019 года во всех версиях Bentley появится технология скоростного автомобильного Wi-Fi

Во всех версиях Bentley с 2019 года появится технология автомобильного скоростного Wi-Fi. Благодаря нововведению скорость передачи информации составит примерно 130 км/час.

С 2019 года во всех версиях Bentley появится технология скоростного автомобильного Wi-Fi


В данном случае пассажиры смогут одновременно применять несколько приложений, а также в высоком качестве смотреть видеоролики. Интернет будет доступен при движении транспортного средства практически в любой точки Земли. Появление этой технологии стало возможным вследствие сотрудничества Bentley с современным телекоммуникационным оператором Viasat, который имеет 15 миллионов точек доступа по всему миру. У британского автоконцерна имеется свой канал VPN, способный задействовать в одном сигнале трех операторов мобильной сети.

На днях в Сети появилась информация, что «объединение автопассажирских перевозчиков» запретит в Российской Федерации BlaBlaCar.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:24

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