Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки «гаргульи» и её потомства





В Сети активно распространяется видеозапись из Пуэрто-Рико, где группа местных жителей, как они сами утверждают, нашла в пещере окаменелые останки самой настоящей «гаргульи». Также вместе со скелетом взрослой особи найдены и маленькие черепа её детёнышей. Некоторые полагают, что потомство погибло уже после смерти матери, оставшись без её заботы и опеки. На ролике видно, что из большого пластикового контейнера мужчины вынимают лапы с острыми когтями, вытянутый череп с клыками и острые крылья. Местные жители уже сочли неизвестное существо за «гаргулью», которая прошлым летом якобы не давала покоя обитателям Барселонеты, убивая кур, овц, коз, а иногда кошек и собак.Пока точного подтверждения о происхождении останков якобы «гаргульи» из Пуэрто-Рико нет, но находкой жителей Барселонеты уже заинтересовались многие учёные, включая ортодоксальных экспертов и криптозоологов.