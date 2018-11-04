АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки «гаргульи» и её потомства

В Пуэрто-Рико местные жители обнаружили останки «гаргульи», а также её детёнышей. Окаменелости неизвестного существа найдены в пещере, расположенной на окраине города Барселонета.

Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки «гаргульи» и её потомства


В Сети активно распространяется видеозапись из Пуэрто-Рико, где группа местных жителей, как они сами утверждают, нашла в пещере окаменелые останки самой настоящей «гаргульи». Также вместе со скелетом взрослой особи найдены и маленькие черепа её детёнышей. Некоторые полагают, что потомство погибло уже после смерти матери, оставшись без её заботы и опеки. На ролике видно, что из большого пластикового контейнера мужчины вынимают лапы с острыми когтями, вытянутый череп с клыками и острые крылья. Местные жители уже сочли неизвестное существо за «гаргулью», которая прошлым летом якобы не давала покоя обитателям Барселонеты, убивая кур, овц, коз, а иногда кошек и собак.



Пока точного подтверждения о происхождении останков якобы «гаргульи» из Пуэрто-Рико нет, но находкой жителей Барселонеты уже заинтересовались многие учёные, включая ортодоксальных экспертов и криптозоологов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей
В Сети представили визуализацию новой версии
Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта
В Сети появилось видео победного танца Загитовой
Mitsubishi Heavy Industries построит два военных
Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram
Жена Владимира Этуша заставляет его ходить по
Анна Седокова показала в Instagram фотографию в
Жители Пуэрто-Рико обнаружили в пещере останки
Константин Меладзе рассказал о самом лучшем
Британские учёные запустили первый компьютер,
Алсу в интервью рассказала о романтике в браке
В Германии эксперты рассказали о серьезных
С 2019 года во всех версиях Bentley появится
Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли
В Сети появились рендеры смартфона Oppo A7 с
Ученые: Три библейских пророчества конца света
Эмир Кустурица выступит в Московском Доме Музыки
Учёные нашли лучший метод диагностики болезни
Российские автоинспекторы будут заранее лишать
Добыча ископаемых из недр Марса может стать
У солиста группы «Иванушки International» Олега
Учёные назвали подходящий возраст для
Александра Степанова и Иван Букин выиграли в
Медики: Около 30 распространённых лекарств вредят
Ученые: Курение провоцирует развитие гастрита и
В Шотландии на рыбака напали 50 агрессивных
Уфологи: Нибиру является причиной крушения
В продаже появились уникальные художественные
Беременная Ксения Собчак села на «шпагат» во
Просмотреть все новости