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Анна Семенович возмущена слухами о своей болезни

Анну Семенович возмутили слухи о несуществующей болезни, которые не на шутку встревожили её близких и родных людей, когда они не смогли до неё дозвониться. Звёзды часто становятся жертвами подобной ситуации, иногда для этого хватает незначительного повода.
Анна Семенович возмущена слухами о своей болезни

Недавно кто-то распространил информацию о госпитализации Анны Семенович. Однако спустя какое-то время выяснилось, что никакой болезни у певицы нет, как и не было госпитализации. Поводом для подобных слухов стал снимок, опубликованный звездой в социальной сети, на нём запечатлён момент, как звезде делают капельницу, после чего артистка пропала из поля зрения поклонников. В результате начала распространяться информация о её тяжёлой болезни, которая дошла до родителей исполнительницы. Взволнованная мать артистки начала звонить дочери, а после того как не смогла дозвониться, извелась не на шутку.

Слухи оказались беспочвенными и крайне возмутили знаменитость, так как непроверенная информация для её близких людей стала причиной душевных переживаний. По словам Семенович, та капельница на снимке была ей поставлена для поддержки иммунитета, так как певица простыла и боялась получить осложнения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:33

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