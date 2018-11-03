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Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые помогут похудеть

Эксперты-диетологи составили список и назвали жиросжигающие продукты, которые помогут похудеть. Специалисты советуют для наилучшего эффекта сочетать их с физическими упражнениями.
Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые помогут похудеть


В первую очередь, диетологи советуют пить много зеленого чая, поскольку в нем содержатся вещества катехины. Они способны ускорить метаболизм (обмен веществ) и скорость сжигания жира печенью. Также рекомендуется добавить в рацион лосось, содержащий полезные омега-3.

Благодаря высокому содержания флавонидов необходимо употреблять яблоки и груши. В семенах льна содержатся лигнаны, которые уменьшают содержание жира в организме и снижают индекс массы тела. Вишни имеют мелатонин, отвечающий за хороший здоровый сон. Именно качество отдыха влияет на поддержание веса.

Эксперты также рекомендуют употреблять неочищенный рис, лук и чеснок, в которых содержится аллицин, помогающий контролировать процесс накопления жиров в организме. Не следует забывать о морской капусте, куркуме и остром перце, которые отличаются жиросжигающими свойствами.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:30

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