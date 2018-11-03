Алсу на шоу «Вечерний Ургант» исполнила три песни, несвойственные ее репертуару
В этот раз новой гостьей телешоу «Вечерний Ургант» стала известная российская певица Алсу. В качестве особого номера артистка исполнила три песни несвойственные ее репертуару.
В данный список вошли такие песни как «Черный пес Петербург», «Все идет по плану» и «Моя бабушка курит трубку». Исполнительница песен достойно справилась с этой задачей, спев все композиции под аккомпанемент группы «Фрукты». Все три трека были одной аранжировки, практически не отличаясь друг от друга. Видео с шоу «Вечерний Ургант» на платформе YouTube за сутки собрало около 25 тысяч просмотров.
Стоит напомнить, что накануне Рита Дакота рассказала поклонникам в соцсети Instagram, что ненавидит шоу-биз. Певица хочет найти иной способ, благодаря которому смогла бы делиться с фанатами своими музыкальными успехами.
В данный список вошли такие песни как «Черный пес Петербург», «Все идет по плану» и «Моя бабушка курит трубку». Исполнительница песен достойно справилась с этой задачей, спев все композиции под аккомпанемент группы «Фрукты». Все три трека были одной аранжировки, практически не отличаясь друг от друга. Видео с шоу «Вечерний Ургант» на платформе YouTube за сутки собрало около 25 тысяч просмотров.
Стоит напомнить, что накануне Рита Дакота рассказала поклонникам в соцсети Instagram, что ненавидит шоу-биз. Певица хочет найти иной способ, благодаря которому смогла бы делиться с фанатами своими музыкальными успехами.