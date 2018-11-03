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Автомобили Lada оснастят семиступенчатым «автоматом»

Инженеры компании, которая разрабатывает и производит автоматические КПП для транспортных средств Aurus, сконструировали новый «автомат» FT703. По мнению экспертов, возможно в скором будущем транспортное средство Lada будет оснащаться семиступенчатым «автоматом».

Автомобили Lada оснастят семиступенчатым «автоматом»


Основное преимущество новой коробки передач заключается в отсутствии гидротрансформатора, а также увеличенном количестве ступеней. Специалисты в ходе разработки инновационного продукта при помощи планетарных рядов передали крутящий момент от силового агрегата к коробке переключения передач. Представителями автомобильной компании не было пока официально объявлено о возможных нововведениях для автомобилей Lada. Также пока отсутствует информация о стоимости новой семидиапазонной трансмиссии.

Недавно стало известно, что автокомпания Kia планирует в 2020 году представить самый маленький автомобиль SUV.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28

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