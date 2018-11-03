Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в Instagram снимком в одной постели
Поклонники творчества Сергея Жукова и Егора Крида оказались крайне удивлены, когда увидели, что оба артиста выложили в своих аккаунтах Instagram фото из одной постели. Однако самые догадливые поняли, что это только похожие гостиничные номера.
Первым в соцсеть выложил «постельное» фото Егор Крид, а после Сергей Жуков, который под снимком написал - «Егор, дружище, как я тебя понимаю». Данную запись певец сопроводил хэштегом #СноваЗасыпаюОдин". Данные снимки сделаны с необычного ракурса. Над кроватью артистов в гостиничном номере висит зеркало, в отражение которого они себя запечатлели. Поклонники оценили шутку знаменитостей. Они даже предложили другим звездам отечественного шоу-бизнеса поучаствовать в этом своеобразном флешмобе.
Пару дней назад 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала ретро-снимок, на котором звезда изображена в школьные годы.
Первым в соцсеть выложил «постельное» фото Егор Крид, а после Сергей Жуков, который под снимком написал - «Егор, дружище, как я тебя понимаю». Данную запись певец сопроводил хэштегом #СноваЗасыпаюОдин". Данные снимки сделаны с необычного ракурса. Над кроватью артистов в гостиничном номере висит зеркало, в отражение которого они себя запечатлели. Поклонники оценили шутку знаменитостей. Они даже предложили другим звездам отечественного шоу-бизнеса поучаствовать в этом своеобразном флешмобе.
Пару дней назад 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала ретро-снимок, на котором звезда изображена в школьные годы.