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Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в Instagram снимком в одной постели

Поклонники творчества Сергея Жукова и Егора Крида оказались крайне удивлены, когда увидели, что оба артиста выложили в своих аккаунтах Instagram фото из одной постели. Однако самые догадливые поняли, что это только похожие гостиничные номера.

Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в Instagram снимком в одной постели


Первым в соцсеть выложил «постельное» фото Егор Крид, а после Сергей Жуков, который под снимком написал - «Егор, дружище, как я тебя понимаю». Данную запись певец сопроводил хэштегом #СноваЗасыпаюОдин". Данные снимки сделаны с необычного ракурса. Над кроватью артистов в гостиничном номере висит зеркало, в отражение которого они себя запечатлели. Поклонники оценили шутку знаменитостей. Они даже предложили другим звездам отечественного шоу-бизнеса поучаствовать в этом своеобразном флешмобе.

Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в Instagram снимком в одной постели


Пару дней назад 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала ретро-снимок, на котором звезда изображена в школьные годы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:53

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