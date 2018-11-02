Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в Instagram забавным архивным снимком
49-летняя британская актриса Зета-Джонс в своем микроблоге Instagram обнародовала архивное фото. На ретро-снимке кинозвезда запечатлена в школьные годы.
Под публикацией знаменитость написала, что это, наверное, лучший школьный снимок, который у нее есть. В кадре будущая голливудская звезда широко улыбается. Пост в течение двенадцати часов собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 540 комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Поклонники просто засыпали Зета-Джонс комплиментами. Они сказали, что актриса практически не изменилась, как была «милашкой», так и осталась ею. Некоторые отметили, что супруга Майкла Дугласа - очень талантливая и красивая женщина.
Под публикацией знаменитость написала, что это, наверное, лучший школьный снимок, который у нее есть. В кадре будущая голливудская звезда широко улыбается. Пост в течение двенадцати часов собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 540 комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Поклонники просто засыпали Зета-Джонс комплиментами. Они сказали, что актриса практически не изменилась, как была «милашкой», так и осталась ею. Некоторые отметили, что супруга Майкла Дугласа - очень талантливая и красивая женщина.