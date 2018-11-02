АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в Instagram забавным архивным снимком

49-летняя британская актриса Зета-Джонс в своем микроблоге Instagram обнародовала архивное фото. На ретро-снимке кинозвезда запечатлена в школьные годы.

Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в Instagram забавным архивным снимком

Под публикацией знаменитость написала, что это, наверное, лучший школьный снимок, который у нее есть. В кадре будущая голливудская звезда широко улыбается. Пост в течение двенадцати часов собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 540 комментариев от многочисленных фанатов звезды.

Поклонники просто засыпали Зета-Джонс комплиментами. Они сказали, что актриса практически не изменилась, как была «милашкой», так и осталась ею. Некоторые отметили, что супруга Майкла Дугласа - очень талантливая и красивая женщина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч
Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с
Слайдер Honor Magic 2 вышел на третье место в
В районе Курильской гряды пропал японский остров
В Палау будут штрафовать за использование
Группа Rammstein даст концерты в Москве и
Отец дочери Виктории Бони Алекс Смерфит хочет
Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в
Юлианна Караулова сообщила в Instagram о
Сон на рабочем месте способен приносить пользу -
Анна Семенович рассказала в Instagram об игривом
Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова
Ученые: Цинк с кофе, шоколадом и чаем продлевает
Украина ответила на санкции арестом российского
В Сети выложили первые фото мощного смартфона
Максим Галкин может схлестнуться в США с Филиппом
Эдуард Мацаберидзе поблагодарил Веру Брежневу за
Мысли Ольги Бузовой заняты только своим ребёнком
Уфолог нашел на снимках Марса "левитирующий"
Ольга Бузова пожаловалась в интервью, что
NASA заявило о потере космического аппарата Dawn
"Ангара-А5М" будет выводить на орбиту 27 тонн
Певица Натали показала на видео в Instagram сына
78-летний Эммануил Виторган ищет няню 8-месячной
Вместо шоколадника Порошенко президентом Украины
BMW рассекретила модель BMW 8-Series Cabrio
Армен Джигарханян выписан из больницы и скоро
Рустам Солнцев показал в Instagram ретро-видео
Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой
В центре Москвы обнаружен человеческий скелет,
Просмотреть все новости