Кэтрин Зета-Джонс поделилась с фанатами в Instagram забавным архивным снимком

Под публикацией знаменитость написала, что это, наверное, лучший школьный снимок, который у нее есть. В кадре будущая голливудская звезда широко улыбается. Пост в течение двенадцати часов собрал свыше 33 тысяч одобрительных лайков и более 540 комментариев от многочисленных фанатов звезды.Поклонники просто засыпали Зета-Джонс комплиментами. Они сказали, что актриса практически не изменилась, как была «милашкой», так и осталась ею. Некоторые отметили, что супруга Майкла Дугласа - очень талантливая и красивая женщина.