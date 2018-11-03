Блогер Лена Миро усомнилась в верности жены Александра Градского
Блогер Лена Миро резко высказалась в соцсети Instagram по поводу рождения четвертого ребенка у 69-летнего Александра Градского. Марина Коташенко 1 октября родила композитору сына.
Александр Градской старше своей супруги на 32 года. Однако это не мешает паре жить вместе более 15 лет и воспитывать двоих сыновей - Александра и Ивана. На днях Лена Миро осудила Марину Коташенко. Она считает, что девушка издевается в постели над «стариком». Также блогер усомнилась, что супруга музыканта родила ребенка от него. По ее мнению, избранницей певца двигают только прагматические интересы.
Стоит напомнить, что накануне Иван Телегин с супругой Пелагеей посетили концерт, посвященный 15-летию Comedy Club. Мероприятие прошло на арене Парка Легенд, где гостей развлекали в ходе двухчасовой программы ведущие – Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и другие резиденты шоу.
Александр Градской старше своей супруги на 32 года. Однако это не мешает паре жить вместе более 15 лет и воспитывать двоих сыновей - Александра и Ивана. На днях Лена Миро осудила Марину Коташенко. Она считает, что девушка издевается в постели над «стариком». Также блогер усомнилась, что супруга музыканта родила ребенка от него. По ее мнению, избранницей певца двигают только прагматические интересы.
Стоит напомнить, что накануне Иван Телегин с супругой Пелагеей посетили концерт, посвященный 15-летию Comedy Club. Мероприятие прошло на арене Парка Легенд, где гостей развлекали в ходе двухчасовой программы ведущие – Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и другие резиденты шоу.