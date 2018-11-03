Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего по лезвию» из титана





Миллиардер подчеркнул, что ему не интересен тираж будущего пикапа. Его первый эскиз был показан на презентации грузовика Tesla в прошлом году. Тогда Маск заявил, что хотел бы видеть данный автомобиль следующим в модельном ряду производителя.Журналистам основатель компании сообщил, что пикап является его собственной «хотелкой» и его не интересует коммерческий успех продукта. Вполне вероятно, что модель выйдет ограниченным тиражом. Также Маск подчеркнул, что при производстве автомобиля будет использовано большое количество титановых деталей.Кроме того, Илон Маск рассказал о важности серийного выпуска спортивного родстера Tesla Roadster, являющегося самым быстрым электрокаром. Он заявил, что перед разработчиками стоит задача выпустить электрический спорткар, который бы превосходил бензиновый по своим характеристикам. Также Маск заявил, что будущем вполне возможно появление электрического мотоцикла или скутера под брендом Tesla.