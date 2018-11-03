АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего по лезвию» из титана

Илон Маск заявил, что хочет выпустить пикап из титана в стиле киберпанк или фильма «Бегущий по лезвию». Автомобиль будет построен на базе электрического силового блока.

Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего по лезвию» из титана


Миллиардер подчеркнул, что ему не интересен тираж будущего пикапа. Его первый эскиз был показан на презентации грузовика Tesla в прошлом году. Тогда Маск заявил, что хотел бы видеть данный автомобиль следующим в модельном ряду производителя.

Журналистам основатель компании сообщил, что пикап является его собственной «хотелкой» и его не интересует коммерческий успех продукта. Вполне вероятно, что модель выйдет ограниченным тиражом. Также Маск подчеркнул, что при производстве автомобиля будет использовано большое количество титановых деталей.

Кроме того, Илон Маск рассказал о важности серийного выпуска спортивного родстера Tesla Roadster, являющегося самым быстрым электрокаром. Он заявил, что перед разработчиками стоит задача выпустить электрический спорткар, который бы превосходил бензиновый по своим характеристикам. Также Маск заявил, что будущем вполне возможно появление электрического мотоцикла или скутера под брендом Tesla.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Меган Маркл решили, что она родит
Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса
Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год
Алсу на шоу «Вечерний Ургант» исполнила три
Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия
Автомобили Lada оснастят семиступенчатым
Рэпер L'One рассказал правду об угоне своей
Алиана Устиненко рассказала в Instagram о
Игорь Николаев удивил стюардессу своим
Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа
Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в
У Александры Черно притупились чувства к Иосифу
Kia в 2020 году представит самый маленький
Татьяна Владимировна Африкантова предлагает
Блогер Лена Миро усомнилась в верности жены
«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус
Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего
Виктория Дайнеко второй раз за год попала в ДТП
Татьяна Навка поздравила в Instagram Алексея
Беспроводную зарядку Motorola CHR-0661 показали
Тамара Семина рассказала, что до конца хранила
На будущей неделе разработчики AMD расскажут о
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали
Эксперты назвали 8 овощей, которые способствуют
Tesla может начать выпуск электрических
Максим Галкин восхитил фолловеров "брутальным"
Во время конкурса «Человек года» Валерия
Ольга Бузова так похорошела, что в Instagram её
Астероид Oumuamua учёные назвали солнечным
На одной из крупнейших статуй Будды в мире
Просмотреть все новости