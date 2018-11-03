АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт летучей мыши»

Сотрудники NASA в космосе обнаружили «силуэт летучей мыши». Уникальное космическое явление, источником которого стала солнцеподобная звезда, американским учёным удалось запечатлеть благодаря телескопу Hubble.
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт летучей мыши»

Официальные представители космического агентства NASA опубликовали в Сети фотографию, сделанную с телескопа, установленного на орбите Земли. На снимках можно рассмотреть силуэт конической формы, который напоминает «летучую мышь». По словам экспертов, огромная тень возникла от звезды, получившей название HBC 672.

Тень в виде «крыльев летучей мыши» почти в 200 раз превышает размеры Солнечной системы. Астрономы отмечают, что указанная звезда находится в туманности Серпен, которая от Земли расположена на расстоянии более 1300 световых лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крым и Сочи стали самыми популярными курортами у
Ученые рассказали, как успевать высыпаться в
Пелагея и ее муж Иван Телегин посетили День
Илон Маск пожаловался, что за последний год
Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт
Ольга Бузова задумалась об удочерении ребенка
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута
Ксения Бородина показала в Instagram свою точёную
В ЦЕРН обнаружили «новую призрачную частицу»
Мировые продажи смартфонов значительно снизились
Ученые: Занимающиеся спортом мужчины являются
"Подводная" музыка привлекла внимание жителей
NASA и ESA опубликовали первое 8K-видео из космоса
Рита Дакота на пляжном фото напугала фанатов в
Ученые научились прятать информацию в отпечатки
Apple выпустит первый iPhone с поддержкой 5G в
В Японии ученые тестируют уникальную 7D-технологию
В Краснодарском крае произошло ДТП с участием
Учёные: После переезда в США у людей меняется
В NASA показали на фото «улыбающееся лицо»
В Израиле садовник нашел перстень с изображением
McLaren сконструировал самое быстрое дорожное
В Пенсильвании на видео попал момент реальной
Рогозин прочтет лекцию в университете главы NASA
В Москве водитель легковой машины насмерть сбил
Эвелина Бледанс попросила фанатов помочь с
Зонд OSIRIS-REx прислал NASA фотографию летящего
Анна Седокова восхитила фанатов в Instagram
Во время пожара в Самарской области погибло трое
Илья Яббаров и Рита Ларченко отпразднуют день
Просмотреть все новости