Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт летучей мыши»
Сотрудники NASA в космосе обнаружили «силуэт летучей мыши». Уникальное космическое явление, источником которого стала солнцеподобная звезда, американским учёным удалось запечатлеть благодаря телескопу Hubble.
Официальные представители космического агентства NASA опубликовали в Сети фотографию, сделанную с телескопа, установленного на орбите Земли. На снимках можно рассмотреть силуэт конической формы, который напоминает «летучую мышь». По словам экспертов, огромная тень возникла от звезды, получившей название HBC 672.
Тень в виде «крыльев летучей мыши» почти в 200 раз превышает размеры Солнечной системы. Астрономы отмечают, что указанная звезда находится в туманности Серпен, которая от Земли расположена на расстоянии более 1300 световых лет.
Официальные представители космического агентства NASA опубликовали в Сети фотографию, сделанную с телескопа, установленного на орбите Земли. На снимках можно рассмотреть силуэт конической формы, который напоминает «летучую мышь». По словам экспертов, огромная тень возникла от звезды, получившей название HBC 672.
Тень в виде «крыльев летучей мыши» почти в 200 раз превышает размеры Солнечной системы. Астрономы отмечают, что указанная звезда находится в туманности Серпен, которая от Земли расположена на расстоянии более 1300 световых лет.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:17