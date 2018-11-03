Сотрудники NASA обнаружили в космосе «силуэт летучей мыши»





Официальные представители космического агентства NASA опубликовали в Сети фотографию, сделанную с телескопа, установленного на орбите Земли. На снимках можно рассмотреть силуэт конической формы, который напоминает «летучую мышь». По словам экспертов, огромная тень возникла от звезды, получившей название HBC 672.Тень в виде «крыльев летучей мыши» почти в 200 раз превышает размеры Солнечной системы. Астрономы отмечают, что указанная звезда находится в туманности Серпен, которая от Земли расположена на расстоянии более 1300 световых лет.