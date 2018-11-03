Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута наставниками проекта





Когда состав жюри посмотрел на девушку, стоящую на сцене, они поняли свою ошибку, да и кричащий от восторга зал, указывал на то, что нужно было удостоить участницу своим вниманием.Судьи предприняли попытку исправить это недоразумение, пообещав утешительный приз проекта "Голос". Возможно, на своих продвинутых страницах в Instagram, они смогут поспособствовать продвижению начинающей певицы. Артисты даже пообещали выложить на своих страницах исполнение любой песни Мартыновой, записанной ею на студии.Все присутствующие в студии были согласны с таким поворотом событий, считая это очень выгодным условием для раскрутки нового имени в шоу-бизнесе. Анастасия Мартынова с радостью приняла такое предложение, посчитав его очень выгодным.По истечении недели с момента этих событий на конкурсе ни у одного из членов жюри не появилось ни единого видео с девушкой, и абсолютно никакого упоминания о ней. Может это связано с тем, что Анастасия не смогла определиться с выбором песни, или не успела записать ее в студии.Однако, многие зрители склоняются к мнению, что члены жюри "Голос. Перезагрузка" наглым образом обманули участницу на глазах у всей страны.