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Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута наставниками проекта

Анастасия Мартынова, одна из многочисленных участников шоу "Голос. Перезагрузка" была обманута её наставниками в проекте, так как они обещали ей помощь на пути к славе, но в итоге остались в стороне. Добравшись до слепых прослушиваний в конкурсе, она осталась без внимания со стороны жюри, никто к ней не повернулся во время исполнения.
Участница шоу "Голос" Мартынова была обманута наставниками проекта


Когда состав жюри посмотрел на девушку, стоящую на сцене, они поняли свою ошибку, да и кричащий от восторга зал, указывал на то, что нужно было удостоить участницу своим вниманием.

Судьи предприняли попытку исправить это недоразумение, пообещав утешительный приз проекта "Голос". Возможно, на своих продвинутых страницах в Instagram, они смогут поспособствовать продвижению начинающей певицы. Артисты даже пообещали выложить на своих страницах исполнение любой песни Мартыновой, записанной ею на студии.

Все присутствующие в студии были согласны с таким поворотом событий, считая это очень выгодным условием для раскрутки нового имени в шоу-бизнесе. Анастасия Мартынова с радостью приняла такое предложение, посчитав его очень выгодным.

По истечении недели с момента этих событий на конкурсе ни у одного из членов жюри не появилось ни единого видео с девушкой, и абсолютно никакого упоминания о ней. Может это связано с тем, что Анастасия не смогла определиться с выбором песни, или не успела записать ее в студии.
Однако, многие зрители склоняются к мнению, что члены жюри "Голос. Перезагрузка" наглым образом обманули участницу на глазах у всей страны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:13

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