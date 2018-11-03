Во время пожара в Самарской области погибло трое детей





Пожар случился в ночное время суток со второго на третье ноября в частном доме, который расположен в селе Старый Буян в Красноярском районе. В настоящее время по факту пожара специалисты проводят доследственные действия. На место происшествия отправили криминалистическую группу и региональный отдел следственного управления СК. Следственные органы решают вопрос о возбуждении УД по статье «Умышленный поджог, а также убийство несовершеннолетних». Пожар унес жизни 3 детей. Пока отсутствует информация о местонахождении в момент происшествия родителей погибших детей.Для разбирательства были привлечены специалисты из регионального ОНД ГУ МЧС. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства, а также осуществляют поиски возможных свидетелей случившегося.