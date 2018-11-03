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В Пенсильвании на видео попал момент реальной телепортации человека

В Пенсильвании на видео попал момент реальной телепортации человека среди белого дня. Скептики считают ролик смонтированным, но некоторые убеждены, что запечатлённый камерой наружного наблюдения человек действительно переместился в пространстве, а может и во времени.

В Пенсильвании на видео попал момент реальной телепортации человека


Известный изучением паранормальных явлений канал «ApexTV» получил недавно по электронной почте письмо от сторожа складских помещений в Пенсильвании. Мужчина прикрепил также видео, на котором запечатлён момент реальной телепортации человека. Оказалось, что во время своего дежурства он заметил на одном из мониторов парня в штанах и кофте с капюшоном, который что-то искал на улице. Найдя непонятный сверкающий предмет, он некоторое время подержал его в руках, а после очередной яркой вспышки света просто исчез, будто его там и не было.



Сам охранник записывал видео на камеру мобильного телефона с монитора на работе, так как другой возможности сохранить файл у него не представилось. В сопровождающем письме мужчина по имени Аарав признался, что теперь он тоже верит в существование паранормальных явлений.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:43

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