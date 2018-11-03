В Пенсильвании на видео попал момент реальной телепортации человека





Известный изучением паранормальных явлений канал «ApexTV» получил недавно по электронной почте письмо от сторожа складских помещений в Пенсильвании. Мужчина прикрепил также видео, на котором запечатлён момент реальной телепортации человека. Оказалось, что во время своего дежурства он заметил на одном из мониторов парня в штанах и кофте с капюшоном, который что-то искал на улице. Найдя непонятный сверкающий предмет, он некоторое время подержал его в руках, а после очередной яркой вспышки света просто исчез, будто его там и не было.Сам охранник записывал видео на камеру мобильного телефона с монитора на работе, так как другой возможности сохранить файл у него не представилось. В сопровождающем письме мужчина по имени Аарав признался, что теперь он тоже верит в существование паранормальных явлений.