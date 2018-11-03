Более 90 из 117 пророчеств Дэнниона Бринкли уже сбылись





Дэннион Бринкли до 1975 года был обычным человеком, который скептически относился к разного рода утверждениям о существовании высших сил и возможности предвидеть будущее. Однако, ударившая в него молния полностью перевернула жизнь и сознание американца. Находясь в состоянии клинической комы целых 28 минут, Бринкли вспоминает, что попал в совершенно другой мир, где его встретили странные существа, излучающие невероятно яркий свет. Они показали ему 117 коробочек, в каждой из которых он увидел определённые события, такие, например, как распад СССР, взрыв на Чернобыльской АЭС, наплыв эмигрантов на Европу, а также множество войн.Возвратившись к жизни, Дэннион Бринкли не сразу понял, для чего ему были показаны вышеупомянутые события, но позже осознал, что всё увиденное на самом деле предстоит пережить человечеству в будущем. Американец издал собственную книгу под названием «Спасённый светом», где описал все 117 «предсказаний», более 90 из которых к настоящему моменту уже сбылись. Кроме того, пророк рассказал и о роли России, как страны с великой миссией спасти мир и развивать человечество.