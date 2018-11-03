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Евгений Плющенко показал на видео в Instagram нового члена семьи

Евгений Плющенко в соцсети Instagram обнародовал новый ролик, показав поклонникам нового члена семьи. На видео запечатлено, как спортсмен играет с маленьким черным щенком.

Евгений Плющенко показал на видео в Instagram нового члена семьи


Евгений Плющенко под роликом оставил пост, в котором написал, что щенка купили для сына, а играет и умиляется с ним папа. Видео снимает Яна Рудковская, которая комментирует за кадром все происходящее. Публикация в течение одиннадцати часов собрала свыше 70 тысяч одобрительных лайков и более 300 комментариев, в которых фолловеры стали восхищаться «Комочком». Скорей всего, песик станет новой звездой аккаунтов спортсмена и продюсера. Пока же по известности в соцсети лидирует их сын Александр. С подачи своей известной мамы Плющенко-младший делает карьеру в модельном бизнесе. Мальчик участвует в различных показах, фотосессиях для изданий и одновременно делает успехи на ледовом катке, чем радует отца.

На днях Филипп Киркоров выложил архивное видео в своем микроблоге Instagram, где запечатлен его дебют в 1985 году на советском ТВ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:56

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