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Филипп Киркоров обнародовал архивное видео в Instagram со своего выступления в 1985 году

Филипп Киркоров в своем микроблоге Instagram выложил архивное видео. В ролике запечатлено, как певец в 1985 году дебютировал на советском ТВ.

Филипп Киркоров обнародовал архивное видео в Instagram со своего выступления в 1985 году


Видео является фрагментом популярной в свое время телепередачи «Шире круг». Перед выступлением будущий поп-король вкратце рассказал о себе и своей семье, после спел композицию «Московские ритмы». В посте артист написал, что именно в данной программе состоялся дебют 18-летнего Филиппа Киркорова. В то время впервые многомиллионная Россия узнала о талантливом певце с болгаро-армянскими корнями. Публикация за пятнадцать часов собрала свыше 309 тысяч отметок «Мне нравится» и более 900 комментариев.

Поклонники заявили, что исполнитель песен имеет огромный талант покорять своим голосом публику. По словам некоторых фанатов, поп-король в молодости очень похож на Иосифа Кобзона. Другие фолловеры отметили, что Филипп Киркоров всего добился сам, так как ему никто не помогал в карьере.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15

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