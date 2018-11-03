Ольга Бузова показала в Instagram роскошную шубу

"...тем временем я готовлюсь к зиме. Я давно искала оригинальную и теплую шубку — и я ее нашла", - сообщает в соцсети Оля.

В Instagram девушка продемоснтрировала роскошную шубку из натуральных мехов.Подписчики традиционно разделились на два мнения: одним меховые одежды звезды понравились, а другие раскритиковали певицу и ведущую, что она носит мех убитых животных. Большинство возмущено тем, что Бузова без зазрения совести носит мех пушных зверей, именно для этого и убитых.Стиль певицы и ее внешность постоянно становятся предметом обсуждений в сети. Но мнение хейтеров Ольгу абсолютно не заботит: 32-летняя звезда продолжает петь песни и вести бизнес.