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Милонов предложил арестовывать любителей селфи на рельсах в метро

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил арестовывать на срок 15 — 30 суток любителей селфи на рельсах в метро. При повторном нарушении, по мнению парламентария, необходимо возбуждать уголовное дело.
Милонов предложил арестовывать любителей селфи на рельсах в метро


Милонов считает, что подобная мера должна сократить количество желающих сфотографироваться на фоне подъезжающего поезда. Депутат отметил, что подобное поведение является самым обычным хулиганством. В случае, если вся страна узнает, что человек за это был арестован на длительный срок, то желающих делать селфи на рельсах станет меньше.

Подобная инициатива депутата вызвана недавним случаем на станции московского метрополитена «Павелецкая». Мужчина спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом и хотел сфотографироваться на его фоне. Из-за инцидента движение на линии было приостановлено.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:00

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