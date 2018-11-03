Милонов предложил арестовывать любителей селфи на рельсах в метро





Милонов считает, что подобная мера должна сократить количество желающих сфотографироваться на фоне подъезжающего поезда. Депутат отметил, что подобное поведение является самым обычным хулиганством. В случае, если вся страна узнает, что человек за это был арестован на длительный срок, то желающих делать селфи на рельсах станет меньше.Подобная инициатива депутата вызвана недавним случаем на станции московского метрополитена «Павелецкая». Мужчина спрыгнул на рельсы перед приближающимся поездом и хотел сфотографироваться на его фоне. Из-за инцидента движение на линии было приостановлено.