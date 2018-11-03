«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro зеленеет на краях





Разработчики отмечают, что это вполне нормальный процесс. В случае, если пользователю это доставляет неудобств, то смартфон необходимо сдать в сервисный центр. Позже в Huawei указали, что данное сообщение на форуме оставил рядовой сотрудник пресс-службы и оно не носит официальный характер.Эксперты отмечают, что к ним с каждым днем поступает все больше жалоб по данному поводу и проблема становится массовой. По словам пользователей, со временем отметки на краях увеличиваются в размерах, что доставляет значительные неудобства. На форумах пишут, что данная проблема связана с использованием клея, которым на производстве крепили экран на посадочное место. Ее уже назвали #gluegate. Представители производителя продолжают стоять на своем и не признают существование проблемы. Также пользователи пришли к выводу, что зеленеет на краях лишь экран LG Display. Дисплеи с панелями ВОВ продолжат нормально работать.Смартфон Huawei Mate 20 Pro оснащен 6,39-дюймовым дисплеем, который занимает 89% передней поверхности с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 3120×1440 (538 ppi). Устройство работает на базе процессора Kirin 980, с 7 нанометровым процессором с частотой 1,92 и 2,6 ГГц, 10-ядерной графикой Mali-G76, а также двойным нейроморфным процессором. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 гигабайт, а встроенной — 128 или 256. Гаджет имеет 40-мегапиксельную широкоугольную камеру. Операционная система - Android 9.0 с интерфейсом EMUI 9.0. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4200 мАч.