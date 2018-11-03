Кристина Асмус в Instagram показала редкий снимок с Гариком Харламовым

Накануне в социальной сети Кристины Асмус была опубликована фотография, на которой супруги позируют в обнимку, при этом выглядят они очень трогательно. В описании к посту актриса отметила, что её муж является редким вымирающим видом, также она сообщила, что этот кадр был сделан при помощи шантажа и многочисленных угроз с её стороны. Кроме того звезда поинтересовалась, как у её подписчиц обстоят дела, когда они хотят сделать совместные снимки с возлюбленными, лично ей пришлось долго уговаривать своего супруга.В комментариях поклонницы артистки сообщили, что в этом деле их вторые половинки не постоянны, а некоторые отметили, что у них складывается аналогичная ситуация при желании сделать совместные фотографии, в лучшем случае сделать это удаётся раз в год. Публикация Кристины Асмус в настоящее время набрала более 136 тысяч «лайков».