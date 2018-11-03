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Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и стандартный комплект

Автомобиль Honda Civic Type R 2019 обзавелся стандартным комплектом и новым цветом. Наряду со спортивной версией выйдет и хэтчбек. Минимальная стоимость в стандартном исполнении составит 21450 долларов.

Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и стандартный комплект

Honda Civic Type R 2019 обзаведется модернизированными кнопками на рулевом колесе, тормоз получил новый световой индикатор. Среди прочих обновлений стоит отметить подстаканники и физические кнопки для скорости вентилятора на транспортных средствах с автоматическим климат-контролем.

Под капотом Civic Type находится 2-литровый движок с турбонаддувом, который при 400 Нм крутящего момента способен выдавать 306 лошадиных сил. Работа осуществляется вместе с 6-диапазонной механикой. Стандартная комплектация может похвастаться регулируемой трехрежимной подвеской и цветом Sonic Grey Pearl.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 05:00

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