Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и стандартный комплект
Автомобиль Honda Civic Type R 2019 обзавелся стандартным комплектом и новым цветом. Наряду со спортивной версией выйдет и хэтчбек. Минимальная стоимость в стандартном исполнении составит 21450 долларов.
Honda Civic Type R 2019 обзаведется модернизированными кнопками на рулевом колесе, тормоз получил новый световой индикатор. Среди прочих обновлений стоит отметить подстаканники и физические кнопки для скорости вентилятора на транспортных средствах с автоматическим климат-контролем.
Под капотом Civic Type находится 2-литровый движок с турбонаддувом, который при 400 Нм крутящего момента способен выдавать 306 лошадиных сил. Работа осуществляется вместе с 6-диапазонной механикой. Стандартная комплектация может похвастаться регулируемой трехрежимной подвеской и цветом Sonic Grey Pearl.
Honda Civic Type R 2019 обзаведется модернизированными кнопками на рулевом колесе, тормоз получил новый световой индикатор. Среди прочих обновлений стоит отметить подстаканники и физические кнопки для скорости вентилятора на транспортных средствах с автоматическим климат-контролем.
Под капотом Civic Type находится 2-литровый движок с турбонаддувом, который при 400 Нм крутящего момента способен выдавать 306 лошадиных сил. Работа осуществляется вместе с 6-диапазонной механикой. Стандартная комплектация может похвастаться регулируемой трехрежимной подвеской и цветом Sonic Grey Pearl.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 05:00