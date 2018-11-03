Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за 2 900 руб





Девайс получил излучатели 6 мм и графеновую диафрагму. Каждый из наушников обладает набором микросхем BES IZ 2000 AI. Для сопряжения со смартфонов применяется беспроводной модуль Bluetooth 4.2 LE. Таким образом, юзеры могут рассчитывать на расстояние 7-10 метров при использовании. Одного заряда Lenovo Air хватает примерно на три часа активного прослушивания музыкальных композиций.Для хранения аксессуара предусмотрен специальный кейс. В него встроен аккумулятор емкостью 400 мАч, подзарядка осуществляется посредством разъема USB Type-C за один час. Корпус наушников надежно защищен он попадания пыли в влаги. Их может с легкостью использовать профессиональный спортсмен.Главной особенностью гарнитуры является то, что создатели оценили ее в 43 доллара. В то же время купертиновцы за свой продукт просят порядка 200 долларов. Официальные продажи Lenovo Air начнутся уже 8 ноября, но заказ пока можно оформить только в Китае.