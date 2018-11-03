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Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за 2 900 руб

Вместе с другими новинками состоялась презентация наушников Lenovo Air. Их стоимость составит 2900 рублей. По словам экспертам, гарнитуре по дизайну и характеристикам удалось затмить оригинальные AirPods.

Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за 2 900 руб

Девайс получил излучатели 6 мм и графеновую диафрагму. Каждый из наушников обладает набором микросхем BES IZ 2000 AI. Для сопряжения со смартфонов применяется беспроводной модуль Bluetooth 4.2 LE. Таким образом, юзеры могут рассчитывать на расстояние 7-10 метров при использовании. Одного заряда Lenovo Air хватает примерно на три часа активного прослушивания музыкальных композиций.

Для хранения аксессуара предусмотрен специальный кейс. В него встроен аккумулятор емкостью 400 мАч, подзарядка осуществляется посредством разъема USB Type-C за один час. Корпус наушников надежно защищен он попадания пыли в влаги. Их может с легкостью использовать профессиональный спортсмен.

Главной особенностью гарнитуры является то, что создатели оценили ее в 43 доллара. В то же время купертиновцы за свой продукт просят порядка 200 долларов. Официальные продажи Lenovo Air начнутся уже 8 ноября, но заказ пока можно оформить только в Китае.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 02:00

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