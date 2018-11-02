Дима Билан показал на видео в Instagram неестественную позу для работы со смартфоном

Дима Билан сегодня занимается домашними делами, о чём оповещал поклонников ранее. Он рассказал, как много дел сделал за один только день, а чуть позже показал и часть этого процесса, немало удивив пользователей Сети. Артист расположился со смартфоном на полу, приняв неестественную позу, закинув ноги на рядом стоящее кресло. При этом певец разместил перед лицом гаджет, глядя на него снизу вверх. В комментариях к посту хозяин аккаунта указал, он готовится к важному концерту, а в ролике добавил, работы очень много, а в других положениях трудиться уже не удаётся, так как день был более чем насыщенным.Подписчики поддержали знаменитость. По их мнению, не так важно, как человека работает, ведь куда важнее достигнутый результат. При этом многие указали, они также любят данную позу, когда просматривают ленты любимых исполнителей.