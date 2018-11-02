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Microsoft будет "топить" свои серверы под водой

Владельцы Microsoft сообщили, что "утопят" свои новые серверы под водой. Подводные дата-центры позволят сэкономить на электричестве и облегчат доступ к информации пользователям.

Microsoft будет "топить" свои серверы под водой

Глава компании Сатья Наделла выступил на конференции в Лондоне под названием Future Decoded. Как сообщает ресурс Ars Technica, аналитики Microsoft видят в подводных серверах много преимуществ. В частности, компании не придётся тратиться на системы кондиционирования, ведь аппаратура будет охлаждаться естественным путём.

Хорошие показатели и у скорости развёртывания таких дата-центров. Оснащение одного занимается всего 90 дней.

Ещё одним доводом Наделлы является то, что половина населения планеты работает и проживает всего в 200 километрах от того или иного крупного водоёма. Пользователи смогут быстрее извлечь информацию в облаке, нежели через стандартные дата-центры, расположенные зачастую в тысячах км.

Ещё больше сэкономить на энергоснабжении Microsoft поможет энергия отливов и приливов. Напомним, что компания этим летом уже погрузила 864 дата-центра в водоёмы. В качестве эксперимента такой сервер заработал на шотландском побережье.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:29

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