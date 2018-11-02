Владельцы автомобиля Chery могут сэкономить на сервисном обслуживании





Пресс-служба компании Chery сообщает, что в сервисных центрах дилеров стартует акция «CHERYДА подарков», которая поможет владельцам автомобилей сэкономить на техобслуживании. Для получения скидки от производителя в размере примерно 2 000 рублей необходимо, чтобы общая сумма в заказе составила не меньше 6 000 рублей. Сообщается, что скидка может распространяться не только на проведенные работы, но и на используемые оригинальные запчасти Chery и горюче-смазочные материалы.Агентства «АВТОСТАТ» предоставило данные, согласно которым в России, по состоянию на 1 июля 2018 года, насчитывается примерно 155 000 машин Chery, имеющих год выпуска по 2015 включительно. Примерно 40% от этого количества приходится на Chery Tiggo.