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Владельцы автомобиля Chery могут сэкономить на сервисном обслуживании

Компания Chery решила дать своим клиентам возможность провести по выгодным ценам весь комплекс профилактических и сервисных работ перед зимним сезоном. Воспользоваться этим предложением смогут владельцы автомобилей данной марки, которые были при обретены до 1 января 2016 года.

Владельцы автомобиля Chery могут сэкономить на сервисном обслуживании

Пресс-служба компании Chery сообщает, что в сервисных центрах дилеров стартует акция «CHERYДА подарков», которая поможет владельцам автомобилей сэкономить на техобслуживании. Для получения скидки от производителя в размере примерно 2 000 рублей необходимо, чтобы общая сумма в заказе составила не меньше 6 000 рублей. Сообщается, что скидка может распространяться не только на проведенные работы, но и на используемые оригинальные запчасти Chery и горюче-смазочные материалы.

Агентства «АВТОСТАТ» предоставило данные, согласно которым в России, по состоянию на 1 июля 2018 года, насчитывается примерно 155 000 машин Chery, имеющих год выпуска по 2015 включительно. Примерно 40% от этого количества приходится на Chery Tiggo.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:00

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