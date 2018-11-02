Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова арестовали за долги по алиментам





По словам «звездного» адвоката, Оксана Тарасова не требует заоблачных сумм, а просто намерена взыскать с экс-супруга деньги, полагающиеся на содержание их общей дочери Ангелины.Напомним, что ранее Дмитрий пытался скостить сумму алиментов, однако суд остался на стороне матери и ребенка.В нынешней ситуации Дмитрию Тарасову нужно либо выплатить долг по алиментам в размере 15 млн рублей, либо сказать «до свидания» своим Mercedes.Примечательно, что Дмитрий, недавно ставший отцом второй дочери, которую родила ему третья супруга – Анастасия Костенко, утверждает, что заботится о том, чтобы Ангелина ни в чем не нуждалась, но бывшая жена не позволяет ему часто видеться с дочерью.