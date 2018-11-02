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Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова арестовали за долги по алиментам

Адвокат первой жены Дмитрия Тарасова Сергей Жорин рассказал, что судебные приставы наложили арест на две дорогостоящие иномарки футболиста, чтобы обеспечить выплаты по долгам за алименты на старшую дочь.

По словам «звездного» адвоката, Оксана Тарасова не требует заоблачных сумм, а просто намерена взыскать с экс-супруга деньги, полагающиеся на содержание их общей дочери Ангелины.

Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова арестовали за долги по алиментам

Напомним, что ранее Дмитрий пытался скостить сумму алиментов, однако суд остался на стороне матери и ребенка.

Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова арестовали за долги по алиментам

В нынешней ситуации Дмитрию Тарасову нужно либо выплатить долг по алиментам в размере 15 млн рублей, либо сказать «до свидания» своим Mercedes.

Два автомобиля Mercedes Дмитрия Тарасова арестовали за долги по алиментам

Примечательно, что Дмитрий, недавно ставший отцом второй дочери, которую родила ему третья супруга – Анастасия Костенко, утверждает, что заботится о том, чтобы Ангелина ни в чем не нуждалась, но бывшая жена не позволяет ему часто видеться с дочерью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:25

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