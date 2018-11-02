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Украина ответила на санкции арестом российского грузового судна в Мариуполе

Украина ответила на санкции Дмитрия Медведева арестом российского грузового судна в Мариуполе. Владельцы перевозимой металлопродукции также понесут уголовную ответственность, заявили в Киеве.

Украина ответила на санкции арестом российского грузового судна в Мариуполе

Как сообщает информационный ресурс "Слово и Дело", Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, прокомментировал решение Киева задержать российское транспортное средство в Мариуполе.

Судно для перевозки 3 тысяч тонн металлической продукции, направлявшееся в порт Бельгии, числится за Алчевским комбинатом. Отчалил корабль из Донбасса, контролируемого ЛНР. Также Луценко упомянул, что передвигалось судно под флагом Либерии.

На своей странице в Facebook генпрокурор заявил, что арест связан с санкциями, подписанными Медведевым 1 ноября. Владельцы транспортного средства также подвергнутся со стороны Украины уголовной ответственности.

Украина ответила на санкции арестом российского грузового судна в Мариуполе

Напомним, что Алчевский комбинат остановил свою деятельность в прошлом году в связи с блокадой властями Киева. В декабре 2017 ЛНР восстановила одну из доменных печей, позволив предприятию вновь заработать.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05

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