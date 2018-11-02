Украина ответила на санкции арестом российского грузового судна в Мариуполе
Украина ответила на санкции Дмитрия Медведева арестом российского грузового судна в Мариуполе. Владельцы перевозимой металлопродукции также понесут уголовную ответственность, заявили в Киеве.
Как сообщает информационный ресурс "Слово и Дело", Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, прокомментировал решение Киева задержать российское транспортное средство в Мариуполе.
Судно для перевозки 3 тысяч тонн металлической продукции, направлявшееся в порт Бельгии, числится за Алчевским комбинатом. Отчалил корабль из Донбасса, контролируемого ЛНР. Также Луценко упомянул, что передвигалось судно под флагом Либерии.
На своей странице в Facebook генпрокурор заявил, что арест связан с санкциями, подписанными Медведевым 1 ноября. Владельцы транспортного средства также подвергнутся со стороны Украины уголовной ответственности.
Напомним, что Алчевский комбинат остановил свою деятельность в прошлом году в связи с блокадой властями Киева. В декабре 2017 ЛНР восстановила одну из доменных печей, позволив предприятию вновь заработать.
Как сообщает информационный ресурс "Слово и Дело", Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, прокомментировал решение Киева задержать российское транспортное средство в Мариуполе.
Судно для перевозки 3 тысяч тонн металлической продукции, направлявшееся в порт Бельгии, числится за Алчевским комбинатом. Отчалил корабль из Донбасса, контролируемого ЛНР. Также Луценко упомянул, что передвигалось судно под флагом Либерии.
На своей странице в Facebook генпрокурор заявил, что арест связан с санкциями, подписанными Медведевым 1 ноября. Владельцы транспортного средства также подвергнутся со стороны Украины уголовной ответственности.
Напомним, что Алчевский комбинат остановил свою деятельность в прошлом году в связи с блокадой властями Киева. В декабре 2017 ЛНР восстановила одну из доменных печей, позволив предприятию вновь заработать.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05