NASA заявило о потере космического аппарата Dawn





Сотрудники NASA предполагают, что причиной потери аппарата Dawn стала нехватка гидразина, который данное устройство использует в качестве горючего для антенн. Специалисты заявили, что космический аппарат буквально «застрял» на орбите карликовой планеты под названием Церера. Также ученые сообщали, что зонд Dawn будет находиться на орбите несколько десятилетий.Напомним, исследователи из США запустили космический аппарат Dawn более 10 лет назад. Он был предназначен для исследования карликовой планеты Церера и астероида Веста. Как уточнили в национальном управлении по аэронавтике, это первая миссия по изучению с орбиты более чем одного небесного тела.