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Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в Instagram на проект, подобный «Замуж за Бузову»

Популярная модель и экс-супруга Тимати Алена Шишкова в своем Instagram опубликовала фотографию в окружении мужчин, стоящих спиной к зрителю, и спросила у фанатов, будут ли они смотреть шоу «Замуж за Шишкову».

Видимо, бывшей пассии репера не дают покоя лавры Ольги Бузовой, и она решила попытать счастья аналогичным способом и выбрать себе жениха из нескольких претендентов.

Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в Instagram на проект, подобный «Замуж за Бузову»

Пользователи решили, что канал ТНТ теперь снимет целую серию реалити-шоу, в которых знаменитости выбирают себе жениха. Насколько правдивы такие предположения пока неизвестно, но Шишкова заинтриговала своим вопросом многих подписчиков.

Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в Instagram на проект, подобный «Замуж за Бузову»

В комментариях фолловеры шутили, что вместо ведущего окажется сам Тимати, а функции мамы выполнит несостоявшаяся свекровь Алены – Симона, помогающая ей воспитывать дочку Алису.

Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в Instagram на проект, подобный «Замуж за Бузову»

Напомним, что Алена Шишкова некоторое время встречалась с футболистом Антоном Шуниным, но отношения у них так и не сложились.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:34

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