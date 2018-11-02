Экс-невеста Тимати Алена Шишкова намекнула в Instagram на проект, подобный «Замуж за Бузову»





Видимо, бывшей пассии репера не дают покоя лавры Ольги Бузовой, и она решила попытать счастья аналогичным способом и выбрать себе жениха из нескольких претендентов.Пользователи решили, что канал ТНТ теперь снимет целую серию реалити-шоу, в которых знаменитости выбирают себе жениха. Насколько правдивы такие предположения пока неизвестно, но Шишкова заинтриговала своим вопросом многих подписчиков.В комментариях фолловеры шутили, что вместо ведущего окажется сам Тимати, а функции мамы выполнит несостоявшаяся свекровь Алены – Симона, помогающая ей воспитывать дочку Алису.Напомним, что Алена Шишкова некоторое время встречалась с футболистом Антоном Шуниным, но отношения у них так и не сложились.