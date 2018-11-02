Только шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок к пенсиям





Опрос был проведен среди 74 депутатов, которые могут претендовать на надбавку в несколько десятков тысяч рублей. 33 из них предпочли уклониться от прямого ответа. Кто-то заявил, что пока не собирается уходить на пенсию, кто-то назвал такой вопрос настоящей провокацией, кто-то просто промолчал. Федот Тумусов из «Справедливой России» и вовсе пообещал спросить у жены.15 депутатов категорично заявили, что не собираются отказываться от надбавок, поскольку «пенсия не такая уж большая». Представители КПРФ Николай Арефьев и Владимир Бортко привели в качестве довода необходимость расходов на коммунальные услуги и лекарства, сочтя отказ от дополнительных денег бессмысленным.