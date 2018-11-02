Ольга Бузова показала в Instagram содержимое своей сумки
День назад Ольга Бузова решила показать подписчикам, что носит в своей сумке, а заодно и навести там порядок.
Серия видео из трех роликов появилась в Instagram ведущей «Дом-2» накануне, и Ольга продемонстрировала всем, что в сумке у нее только самые необходимые для девушки вещи.
В итоге Бузова выпотрошила из своей сумки, которая оказалась не очень большой, очки, расческу, пудру, пару резинок для волос, зарядку для смартфона, линзы, бальзам для губ, капли для глаз и прочие женские штучки.
Помимо этого, в сумке у Бузовой оказались два вида салфеток и любимые духи.
Примечательно, что в ходе «откровений» певица нашла кисточку для макияжа, которую считала давно утерянной, и пришла к выводу, что иногда полезно перетряхивать содержимое сумочки.
Серия видео из трех роликов появилась в Instagram ведущей «Дом-2» накануне, и Ольга продемонстрировала всем, что в сумке у нее только самые необходимые для девушки вещи.
В итоге Бузова выпотрошила из своей сумки, которая оказалась не очень большой, очки, расческу, пудру, пару резинок для волос, зарядку для смартфона, линзы, бальзам для губ, капли для глаз и прочие женские штучки.
Помимо этого, в сумке у Бузовой оказались два вида салфеток и любимые духи.
Примечательно, что в ходе «откровений» певица нашла кисточку для макияжа, которую считала давно утерянной, и пришла к выводу, что иногда полезно перетряхивать содержимое сумочки.