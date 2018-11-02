Ольга Бузова показала в Instagram содержимое своей сумки

Серия видео из трех роликов появилась в Instagram ведущей «Дом-2» накануне, и Ольга продемонстрировала всем, что в сумке у нее только самые необходимые для девушки вещи.В итоге Бузова выпотрошила из своей сумки, которая оказалась не очень большой, очки, расческу, пудру, пару резинок для волос, зарядку для смартфона, линзы, бальзам для губ, капли для глаз и прочие женские штучки.Помимо этого, в сумке у Бузовой оказались два вида салфеток и любимые духи.Примечательно, что в ходе «откровений» певица нашла кисточку для макияжа, которую считала давно утерянной, и пришла к выводу, что иногда полезно перетряхивать содержимое сумочки.