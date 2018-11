Google снизит стоимость своего облачного хранилища для россиян

В Google One пересмотрены прошлые тарифы для облачного хранилища Google Диска, электронной почты Gmail и фотосервиса Google Фото. Тперь там появились 200 гигабайт в месяц, стали дешевле двух терабайтов в месяц и отменена подписка одного терабайта в месяц. Благодаря Google One можно оформить подписку для пятерых членов семьи и оплачивать ее по общему счету.Для российского рынка стоимость 100 гигабайт составит 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, 200 гигабайт — 219 и 2190 рублей, а 2 терабайт — 699 и 6990 рублей соответственно. 15 гигабайт по-прежнему предоставляются бесплатно.Отмечается, что в течение нескольких ближайших месяцев обладатели платных подписок будут переведены на тарифный пакет Google One. Для остальных пользователей тариф заработает в следующем году. Для американских пользователей Google One стал доступен в августе текущего года.