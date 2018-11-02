АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Google снизит стоимость своего облачного хранилища для россиян

Разработчики компании Google заявили, что снизят стоимость использования своего облачного хранилища для россиян. Это станет возможным с введением тарифного плана Google One.

Google снизит стоимость своего облачного хранилища для россиян


В Google One пересмотрены прошлые тарифы для облачного хранилища Google Диска, электронной почты Gmail и фотосервиса Google Фото. Тперь там появились 200 гигабайт в месяц, стали дешевле двух терабайтов в месяц и отменена подписка одного терабайта в месяц. Благодаря Google One можно оформить подписку для пятерых членов семьи и оплачивать ее по общему счету.

Для российского рынка стоимость 100 гигабайт составит 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год, 200 гигабайт — 219 и 2190 рублей, а 2 терабайт — 699 и 6990 рублей соответственно. 15 гигабайт по-прежнему предоставляются бесплатно.

Отмечается, что в течение нескольких ближайших месяцев обладатели платных подписок будут переведены на тарифный пакет Google One. Для остальных пользователей тариф заработает в следующем году. Для американских пользователей Google One стал доступен в августе текущего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google снизит стоимость своего облачного
Самые жуткие места во Вселенной перечислил Forbes
Уфологи увидели возле Солнца НЛО в форме куба
Роскошная Ирина Шейк ошеломила престарелого
Незадолго до 69-летия Александр Градский стал
Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности
В Apple признали смартфон iPhone 5 устаревшим
Geekbench назвал чип Apple A12X Bionic самым
Белорус три года притворялся девушкой и обманул
Павел Воля необычно признался в любви Ляйсан
«ИрАэро» начнет выполнять перелеты из
Денис Лебедев может стать отцом будущего ребенка
Ксения Бородина снова устроила рейд чистоты в
Subaru отзовет более 400 тысяч автомобилей по
До прихода на телепроект «Дом-2» Маргарита
Александр Гобозов планирует отправиться на
Nissan представил в России обновленный кроссовер
В МЧС РФ оправдались за спасателей, косивших
К Земле быстро приближается гигантская зеленая
Компания Honor представила планшет Honor
Промсвязьбанк первым провел сделку с МФО по
В Huawei представили смарт-часы Honor Watch Magic
Денис Лебедев хотел оплатить лицом Ольги Бузовой
В Ижевске подросток стал жертвой детали от фонтана
Итальянская полиция получила бронированные
«Дом-2»: У Натальи Игруновой сломано 2 кости,
Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу
Компания Meizu в России начала прием предзаказов
Новый Cadillac CT5-V или CTS-V замечен во время
Главным дизайнером Hyundai и Kia назначен Люк
Просмотреть все новости