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Subaru отзовет более 400 тысяч автомобилей по всему миру

Представители японского бренда Subaru официально объявили о намерении в ближайшее время отозвать около 100 тысяч машин на местном рынке и еще более 310 тысяч единиц техники на международном рынке.

Примечательно, у проблемных машин выявлены дефекты в работы двигателя, который в процессе передвижения может внезапно остановиться. В настоящее время указано, что проблемы в силовом агрегате выявлены у популярных моделей Impreza, BRZ и Forester, которые в дальнейшем необходимо будет предоставить в официальные сервисные центры. Установлено, что проблема в работе двигателя может присутствовать у автомобилей, которые выпускали с осени 2012 года по сентябрь 2018 года.

Subaru отзовет более 400 тысяч автомобилей по всему миру

К настоящему времени никаких данных и жалоб на аварии, источником которых стал неисправный двигатель Subaru не поступало, однако производитель намерен перестраховаться и разрешить данную проблему. В сообщении японской компании указано на то, что все работы по устранению дефекта в моторе будут производиться совершенно бесплатно за счет бренда. Примечательно, совсем недавно подобные проблемы обнаружили у моделей Toyota, которым также предстоит пройти принудительное сервисное обслуживание для устранения выявленной проблемы.



 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:00

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