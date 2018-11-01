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Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу Иосифа Оганесяна и Александры Черно

Хоть и говорят, что ведущие телепроекта «Дом-2» народ подневольный – что им в наушник говорят, то они и делают, однако Влад Кадони периодически «выкидывает» такие фокусы, что зрители аплодируют ему стоя и хором кричат «Браво!».

Так, к примеру, его манера общения с семейство Рапунцель неоднократно вызывала у публики восторг, а теперь мужчину осыпают благодарностями и комплиментами после последнего тэта с Александрой Черно и Иосифом Оганесяном.

Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу Иосифа Оганесяна и Александры Черно

Все дело в том, что зазвездившаяся, по мнению поклонников реалити-шоу, Саша слишком нагло себя повела, заявив, что их с Иосифом свадьба должна состояться именно в тот день и на тех условиях, которые она назвала, и никак иначе.

Однако Влад поспешил напомнить девушке, что вопрос с родственниками они так и не решили – ее отец даже слышать ничего не хочет о предстоящем бракосочетании, так как не считает Оганесяна достойным его дочери, да и родители парня тоже на отрез отказываются приходить на торжество.

Телепроект «Дом-2» отказался оплачивать свадьбу Иосифа Оганесяна и Александры Черно

Кадони посоветовал ребятам не торопить события, а сначала решить вопрос с гостями, на что Черно отреагировала очень остро, заявив, что раз им не хотят устраивать все по их требованию именно 29 декабря, то они справятся с организацией праздника самостоятельно.

Ведущий не стал спорить с пышнотелой подопечной, а лишь резюмировал, что оплачивать свадьбу Саши и Иосифа телепроект не будет, так как они от этого добровольно отказались, после чего покинул тэт.

«Кадони, ты лучший!!! Просто красавчик!!! Жду подготовку к свадьбе с нетерпением!», «А Жирно думала, ее будут умолять взять деньги? Совсем охренела?», «Так и до изгнания за ворота недалеко))) Пусть и живут за свой счет)», - высказались зрители.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:16

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