Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Пользователи Сети были удивлены советским автомобилем LADA EVA. Спорткар так и остался прототипом но, несмотря на это, даже сегодня смотрится весьма впечатляюще.
Разработкой автомобиля занимались специалисты из Экспериментальной фабрики в городе Вильнюс, а руководил разработкой гонщик Стасис Брундза. Во время его создания подобных машин отечественного производства не было, но серийное производство этого прототипа так и не началось. Недавно стали известны некоторые характеристики спорткара. К примеру, мощность его двигателя составляет 300 лошадиных сил, что по тем временам более чем впечатляет. Для сравнения, модель 911 Carrera CS от Porsche, выпущенная в тот же период, была оснащена 231 лошадиными силами. Пользователи социальной сети "ВКонтакте", где и было выложено фото с прототипом, были поражены его мощностью и необычным внешним видом.
Впрочем, несмотря на отличные характеристики, LADA EVA так и не стал участником гоночных соревнований. 2 экземпляра спорткара находятся в литовском музее, а суммарное количество выпущенных копий равняется четырем.
Разработкой автомобиля занимались специалисты из Экспериментальной фабрики в городе Вильнюс, а руководил разработкой гонщик Стасис Брундза. Во время его создания подобных машин отечественного производства не было, но серийное производство этого прототипа так и не началось. Недавно стали известны некоторые характеристики спорткара. К примеру, мощность его двигателя составляет 300 лошадиных сил, что по тем временам более чем впечатляет. Для сравнения, модель 911 Carrera CS от Porsche, выпущенная в тот же период, была оснащена 231 лошадиными силами. Пользователи социальной сети "ВКонтакте", где и было выложено фото с прототипом, были поражены его мощностью и необычным внешним видом.
Впрочем, несмотря на отличные характеристики, LADA EVA так и не стал участником гоночных соревнований. 2 экземпляра спорткара находятся в литовском музее, а суммарное количество выпущенных копий равняется четырем.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:30