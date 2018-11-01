Елизавета Боярская впервые вышла в свет с округлившимся животом





В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева в декабре появится второй ребенок. В начале октября актриса ушла в декрет, но при этом она не перестала репетировать роли в некоторых постановках. Знаменитость не собирается засиживаться в декрете и хочет как можно быстрей вернуться на сцену после рождения ребенка.На днях Елизавета Боярская посетила выставку, на которой представили коллекцию ювелирных изделий, выполненных в одном экземпляре. Артистка появилась на мероприятии в черном платье и красном пальто. Но спустя некоторое время она сменила его на свободный темно-синий наряд, который лишь подчеркнул ее округлившийся живот. Несмотря на большой срок беременности, знаменитость решила не отказываться от каблуков.