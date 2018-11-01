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Денис Лебедев рассказал, что только сейчас разобрал чемодан после съемок шоу «Замуж за Бузову»

История Дениса Лебедева и ведущей телестройки на проекте «Замуж за Бузову» была похожа на сказку, но завершение в ней получилось не очень счастливое: «принца» назвали лжецом, но он с этим не согласен и пытается доказать обратное.

После завершения реалити-шоу Лебедеву приходится нелегко, ведь Бузова отвергает его внимание, а сам он объясняет, что по условиям контракта они с Олей нигде не могли появляться вместе, хотя он ежедневно дарил ей цветы и безделушки, водил в дорогие рестораны и встречал ее со съемок «ДОМ-2».

Денис Лебедев рассказал, что только сейчас разобрал чемодан после съемок шоу «Замуж за Бузову»

Денис постоянно находился в разъездах, и, по его словам, он только недавно разобрал чемоданы, так как ранее ему приходилось постоянно курсировать между своей съемной квартирой и Олиными апартаментами.

Денис Лебедев рассказал, что только сейчас разобрал чемодан после съемок шоу «Замуж за Бузову»

Несмотря на лавину критики в свой адрес, Лебедев продолжает убеждать всех в своем бескорыстии и говорит, что совсем не заработал на Ольге, а только тратил, но не жалеет об этом, так как Бузова заслуживает только лучшего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:20

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