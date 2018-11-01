Денис Лебедев рассказал, что только сейчас разобрал чемодан после съемок шоу «Замуж за Бузову»





После завершения реалити-шоу Лебедеву приходится нелегко, ведь Бузова отвергает его внимание, а сам он объясняет, что по условиям контракта они с Олей нигде не могли появляться вместе, хотя он ежедневно дарил ей цветы и безделушки, водил в дорогие рестораны и встречал ее со съемок «ДОМ-2».Денис постоянно находился в разъездах, и, по его словам, он только недавно разобрал чемоданы, так как ранее ему приходилось постоянно курсировать между своей съемной квартирой и Олиными апартаментами.Несмотря на лавину критики в свой адрес, Лебедев продолжает убеждать всех в своем бескорыстии и говорит, что совсем не заработал на Ольге, а только тратил, но не жалеет об этом, так как Бузова заслуживает только лучшего.