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Ксения Бородина поделилась в Instagram историей, как во втором классе стала жертвой учительницы

Популярная ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина поделилась в Instagram историей о том, как стала жертвой жестокой учительницы.

Напомним, что Ксения воспитывает двух дочерей и очень трепетно относится к их воспитанию, а все нападки в их сторону жестко пресекает.

Ксения Бородина поделилась в Instagram историей, как во втором классе стала жертвой учительницы

Однажды во втором классе Ксения жевала на уроке жевательную резинку, и когда учительница увидела это, то приказала выплюнуть. Когда Бородина послушно сделала это, то учительница прилепила жвачку Ксении в волосы.

В итоге волосы пришлось обрезать, и сейчас телезвезде просто смешно вспоминать этот случай, но тогда, будучи ребенком, она испытала настоящий шок.

Ксения Бородина поделилась в Instagram историей, как во втором классе стала жертвой учительницы

Поклонники Бородиной раскритиковали учительницу в комментариях и отметили, что сейчас этого преподавателя просто бы уволили.

Этот случай Ксения вспомнила по поводу длинных волос своей дочери Маруси, с которыми они очень мучаются, особенно на отдыхе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:17

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