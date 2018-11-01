Ксения Бородина поделилась в Instagram историей, как во втором классе стала жертвой учительницы
Популярная ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина поделилась в Instagram историей о том, как стала жертвой жестокой учительницы.
Напомним, что Ксения воспитывает двух дочерей и очень трепетно относится к их воспитанию, а все нападки в их сторону жестко пресекает.
Однажды во втором классе Ксения жевала на уроке жевательную резинку, и когда учительница увидела это, то приказала выплюнуть. Когда Бородина послушно сделала это, то учительница прилепила жвачку Ксении в волосы.
В итоге волосы пришлось обрезать, и сейчас телезвезде просто смешно вспоминать этот случай, но тогда, будучи ребенком, она испытала настоящий шок.
Поклонники Бородиной раскритиковали учительницу в комментариях и отметили, что сейчас этого преподавателя просто бы уволили.
Этот случай Ксения вспомнила по поводу длинных волос своей дочери Маруси, с которыми они очень мучаются, особенно на отдыхе.
Напомним, что Ксения воспитывает двух дочерей и очень трепетно относится к их воспитанию, а все нападки в их сторону жестко пресекает.
Однажды во втором классе Ксения жевала на уроке жевательную резинку, и когда учительница увидела это, то приказала выплюнуть. Когда Бородина послушно сделала это, то учительница прилепила жвачку Ксении в волосы.
В итоге волосы пришлось обрезать, и сейчас телезвезде просто смешно вспоминать этот случай, но тогда, будучи ребенком, она испытала настоящий шок.
Поклонники Бородиной раскритиковали учительницу в комментариях и отметили, что сейчас этого преподавателя просто бы уволили.
Этот случай Ксения вспомнила по поводу длинных волос своей дочери Маруси, с которыми они очень мучаются, особенно на отдыхе.