Ксения Бородина поделилась в Instagram историей, как во втором классе стала жертвой учительницы





Напомним, что Ксения воспитывает двух дочерей и очень трепетно относится к их воспитанию, а все нападки в их сторону жестко пресекает.Однажды во втором классе Ксения жевала на уроке жевательную резинку, и когда учительница увидела это, то приказала выплюнуть. Когда Бородина послушно сделала это, то учительница прилепила жвачку Ксении в волосы.В итоге волосы пришлось обрезать, и сейчас телезвезде просто смешно вспоминать этот случай, но тогда, будучи ребенком, она испытала настоящий шок.Поклонники Бородиной раскритиковали учительницу в комментариях и отметили, что сейчас этого преподавателя просто бы уволили.Этот случай Ксения вспомнила по поводу длинных волос своей дочери Маруси, с которыми они очень мучаются, особенно на отдыхе.