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Роспотребнадзор дал рекомендации посетителям салонов красоты

В Роспотребнадзоре дали советы посетителям салона красоты. В основном речь шла о своде правил безопасности.

Роспотребнадзор дал рекомендации посетителям салонов красоты

В первую очередь, посетитель должен обратить внимание на чистоту в салоне и стерильность оборудования. Все дело в том, что многие процедуры, которые выполняются в сфере бьюти-индустрии, представляют собой эпидемиологическую опасность для населения. В результате перед ними следует проводить определенные стерилизационные мероприятия, чтобы соответствовать требованиям санитарных правил.

Роспотребнадзор призвал потребителей, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных условий в салонах красоты, обращаться в ведомство с целью получения консультации.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:11

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