Роспотребнадзор дал рекомендации посетителям салонов красоты





В первую очередь, посетитель должен обратить внимание на чистоту в салоне и стерильность оборудования. Все дело в том, что многие процедуры, которые выполняются в сфере бьюти-индустрии, представляют собой эпидемиологическую опасность для населения. В результате перед ними следует проводить определенные стерилизационные мероприятия, чтобы соответствовать требованиям санитарных правил.Роспотребнадзор призвал потребителей, у которых возникают вопросы по соблюдению санитарных условий в салонах красоты, обращаться в ведомство с целью получения консультации.