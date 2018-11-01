В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских автомобилей





Отметим, что 45% от общего количества реализованных автомобилей были разработаны специалистами Lifan. Их количество составило 11227 единиц. На втором месте оказался Chery — 4197 автомобилей. При этом оба производителя остались на том же уровне.В три раза выросли продажи обладателя «бронзы» рейтинга компании Zotye. Их показатель составил 2047 единиц. Четвертое и пятое места заняли Geely (1 936 шт.; +14%) и Haval (1 838 шт.; +39%). Места с шестого по восьмое достались Changan (1 281 шт.; +22%), FAW (1 073 шт.; +159%), DFM (999 шт.; +116%). На двух последних строчках оказались Foton (267 шт.; -13%) и Brilliance (124 шт.; -10%). Также в России продавались модели еще одного производителя Hawtai/HTM с показателем 90 автомобилей, что на 7% выше показателей прошлого года.Эксперты автомобильного рынка отмечают, что на китайских производителей приходится 2% от всех продаж в России.