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В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских автомобилей

Эксперты автомобильной индустрии после анализа статистической информации заявили, что в России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских автомобилей. За отчетный период на рынке реализовали 25061 модель, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских автомобилей

Отметим, что 45% от общего количества реализованных автомобилей были разработаны специалистами Lifan. Их количество составило 11227 единиц. На втором месте оказался Chery — 4197 автомобилей. При этом оба производителя остались на том же уровне.

В три раза выросли продажи обладателя «бронзы» рейтинга компании Zotye. Их показатель составил 2047 единиц. Четвертое и пятое места заняли Geely (1 936 шт.; +14%) и Haval (1 838 шт.; +39%). Места с шестого по восьмое достались Changan (1 281 шт.; +22%), FAW (1 073 шт.; +159%), DFM (999 шт.; +116%). На двух последних строчках оказались Foton (267 шт.; -13%) и Brilliance (124 шт.; -10%). Также в России продавались модели еще одного производителя Hawtai/HTM с показателем 90 автомобилей, что на 7% выше показателей прошлого года.

Эксперты автомобильного рынка отмечают, что на китайских производителей приходится 2% от всех продаж в России.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:39

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