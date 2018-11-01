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Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где кишат бактерии и микробы

Аналитики перечислили ТОП-3 самых загрязненных мест, кишащих опасными бактериями и палочками. При попадании в организм такие микроорганизмы резко ухудшают здоровье человека.

Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где кишат бактерии и микробы

Одним из самых опасных мест стали руки человека. Нередко на поверхность рук попадают бактерии и палочки Коха. Достаточно поднести ладонь к лицу, ноздрям или ушам, чтобы бактерии могли попасть внутрь человека и начали вредить его здоровью.

На второе место исследователи поместили смартфоны. На поверхности гаджетов находится огромное количество бактерий, которых невозможно увидеть невооруженным глазом. Поднося телефонное устройство слишком близко ко рту, несколько тысяч бактерий могут оказаться внутри организма.

Третьими по заселенности микроорганизмами стали ручки от тележек и корзин в магазинах. Учитывая, что за день тележка побывала в руках сотен человек, к концу дня на поверхности ее ручки можно найти кишечную палочку или частицы экскрементов. Чтобы снизить риск заражения поверхность смартфонов, ручек от тележек, а также собственных рук необходимо чаще пользоваться антибактериальными салфетками, заявили исследователи.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:44

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