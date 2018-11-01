На портале Reddit в честь Хеллоуина показали тыкву с лицом Путина





На портале фотография моментально стала популярной. Пользователи дали тыкве имя Владимир Тыквин и отметили, что благодаря обрамлению, Путин похож на космонавта. Один из посетителей сайта придумал свой вариант имени образа - Волан-де-Морт Путин, намекая на главного злодея серии книг и фильмов про Гарри Поттера. Один из пользователей в комментариях призвал отбросить разговоры о политике и отметил мастерство автора работы.В прошлом году пользователи Reddit нашли «самую ужасную тыкву». На ней был вырезан аккумулятор смартфона, на котором осталось лишь два процента заряда.