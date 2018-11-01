На портале Reddit в честь Хеллоуина показали тыкву с лицом Путина
На форуме Reddit показали тыкву с лицом президента России Владимира Путина. На сайте выложили фотографию большой ягоды, внутри которой была вставлена свеча. По словам автора снимка, именно так выглядит «самый главный страх» тех, кто уважает российского лидера.
На портале фотография моментально стала популярной. Пользователи дали тыкве имя Владимир Тыквин и отметили, что благодаря обрамлению, Путин похож на космонавта. Один из посетителей сайта придумал свой вариант имени образа - Волан-де-Морт Путин, намекая на главного злодея серии книг и фильмов про Гарри Поттера. Один из пользователей в комментариях призвал отбросить разговоры о политике и отметил мастерство автора работы.
В прошлом году пользователи Reddit нашли «самую ужасную тыкву». На ней был вырезан аккумулятор смартфона, на котором осталось лишь два процента заряда.
На портале фотография моментально стала популярной. Пользователи дали тыкве имя Владимир Тыквин и отметили, что благодаря обрамлению, Путин похож на космонавта. Один из посетителей сайта придумал свой вариант имени образа - Волан-де-Морт Путин, намекая на главного злодея серии книг и фильмов про Гарри Поттера. Один из пользователей в комментариях призвал отбросить разговоры о политике и отметил мастерство автора работы.
В прошлом году пользователи Reddit нашли «самую ужасную тыкву». На ней был вырезан аккумулятор смартфона, на котором осталось лишь два процента заряда.
В мире
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:24