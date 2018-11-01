Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку





Традиционно на Руси 1 ноября называли Днем святого Садока, он являлся покровителем умерших людей без покаяния. Садок стал епископом в персидских городах Ктесифоне и Салике, заняв место Симеона. В 342-344 годах Садока и других верующих за отказ отречения от религии подвергли мучительной смерти.У католиков с 31 октября на 1 ноября празднуется День всех святых, или иначе его называют Хэллоуин. Люди верили, что в этот день на землю спускались злые духи, которых пытались отпугнуть, нарядившись в страшный костюм. До недавнего времени в православных странах этот праздник не отмечался. Вместо этого праздновали перенесение нетленных мощей Иоанна Рыльского и отмечали Иванов день.На 1 ноября существует множество примет. Если день выдался морозным, то 8 числа в День Дмитрия Солунского стоит ждать оттепель. Ночью выпало много снега, а небо было звездным? Значит, скоро морозы ударят. Если в этот день перелетные птицы летят высоко — зимой много снега выпадет, низко — к бесснежной зиме. Дожди 1 ноября сулят поздний снег — к концу месяца, а выпавший снег обещает влажную весну и много подснежников. Если 1 ноября идет снегопад, то весна намечается холодной и ненастной, а при теплой погоде стоит ждать теплую зиму и раннюю весну.Если возле дома прыгает сорока, значит, новости надо ждать, и птицу при этом необходимо покормить. Будет она мирно клевать зерна, то домовой в течение всей зимы не потревожит хозяев дома.