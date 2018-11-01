На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной траекторией движения





На съемке виден объект черного цвета, который, по мнению многих пользователей, совершает взлет с поверхности Луны. Сперва траектория полета оставалась достаточно прямолинейной, однако после неожиданно сменилась. Видео обрело большую популярность после того, как им поделились владельцы нескольких каналов, широко известных среди уфологов. Пользователи сети утверждают, что такая траектория совершенно нетипична для спутников, а запись доказывает существование инопланетян.Несмотря на то, что видеозапись привлекла к себе массу внимания, качество изображения оставляет желать лучшего, в связи с чем достаточно трудно установить природу явления. Скептики утверждают, что на рассматриваемой записи удалось зафиксировать пролетающую птицу, однако, автор видео убежден, что объект имеет внеземное происхождение.