Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей
Актриса, фигуристка, музыкальная исполнительница и телеведущая Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей. Об этом селебрити сообщила фанатам в Instagram.
Анна Семенович в Stories соцсети Instagram разместила фотоснимок руки с капельницей, отметив, что ей необходимо максимально быстро встать на ноги, так как на завтра запланированы съёмки. О каком именно проекте идёт речь, экс-участница «Блестящих» предпочла умолчать. Более подробно она рассказала о болезни. Оказывается, врачи обнаружили в её организме некий вирус, а потому усиленно подавляют его противовирусными медпрепаратами.
Стоит отметить, что Анна Семенович не одинока в ситуации, когда внезапная болезнь подорвала не только здоровье, но и грандиозные планы. Так, в течение недели в медучреждении оказались Анастасия Шубская, Светлана Лобода и Анита Цой.
Анна Семенович в Stories соцсети Instagram разместила фотоснимок руки с капельницей, отметив, что ей необходимо максимально быстро встать на ноги, так как на завтра запланированы съёмки. О каком именно проекте идёт речь, экс-участница «Блестящих» предпочла умолчать. Более подробно она рассказала о болезни. Оказывается, врачи обнаружили в её организме некий вирус, а потому усиленно подавляют его противовирусными медпрепаратами.
Стоит отметить, что Анна Семенович не одинока в ситуации, когда внезапная болезнь подорвала не только здоровье, но и грандиозные планы. Так, в течение недели в медучреждении оказались Анастасия Шубская, Светлана Лобода и Анита Цой.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:54