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Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей

Актриса, фигуристка, музыкальная исполнительница и телеведущая Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей. Об этом селебрити сообщила фанатам в Instagram.

Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей

Анна Семенович в Stories соцсети Instagram разместила фотоснимок руки с капельницей, отметив, что ей необходимо максимально быстро встать на ноги, так как на завтра запланированы съёмки. О каком именно проекте идёт речь, экс-участница «Блестящих» предпочла умолчать. Более подробно она рассказала о болезни. Оказывается, врачи обнаружили в её организме некий вирус, а потому усиленно подавляют его противовирусными медпрепаратами.

Анна Семенович подхватила вирус и лежит под капельницей

Стоит отметить, что Анна Семенович не одинока в ситуации, когда внезапная болезнь подорвала не только здоровье, но и грандиозные планы. Так, в течение недели в медучреждении оказались Анастасия Шубская, Светлана Лобода и Анита Цой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:54

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