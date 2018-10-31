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Сергей Мазаев расскажет в «Секрете на миллион» о своих многочисленных романах

В эту субботу в гости к Лере Кудрявцевой придет Заслуженный артист РФ и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Рокер расскажет в «Секрете на миллион» о своих многочисленных романах, и, не стесняясь, назовет имена знаменитых возлюбленных.

Сергей Мазаев расскажет в «Секрете на миллион» о своих многочисленных романах

Музыкант редко говорит с журналистами о своей личной жизни, но для ведущей Леры Кудрявцевой он сделает исключение. В откровенной беседе Сергей Мазаев признается, почему он расстался со своими двумя женами. Также фронтмен «Морального кодекса» вспомнит все романтические отношения, которые его связывали с известными женщинами шоу-бизнеса. Он признается, что его связывало с такими звездами как Алена Свиридова, Наталья Ветлицкая и Светлана Бондарчук. Кроме этого, рокер раскроет тайну, кто ему нравится на данный момент.

По словам Сергея Мазаева, жены прощали ему измены по нескольким причинам. Об этом зрители смогут услышать в эфире программы «Секрет на миллион». Музыкант расскажет Кудрявцевой, что у него совсем не было времени, чтобы воспитывать родного сына. На протяжении долгих лет он был алко- и наркозависим. Как признается Заслуженный артист РФ, ему было очень тяжело принять этот факт и начать борьбу с пагубными привычками. Он много раз срывался и «оказывался на дне», но всегда находились близкие люди, которые протягивали ему руку помощи.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:10

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