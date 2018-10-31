Андрей Денисов и Мария Кохно получили предложение вернуться на «Дом-2» в качестве пары

«Как Вы думаете, кто из этого состава в скором времени вернётся на проект?», - поинтересовался у подписчиков парень.

«Ну прям интрига, так и скажи, что тебя позвали вернуться, и ты думаешь... возвращаться или нет», - написал Сережа.

В частности, на своей странице в Instagram Андрей опубликовал небольшой видеоролик, в котором вместе с ним на Острове любви позировали Александр Гобозов, Ольга Жарикова, Анастасия Кочервей, Виктория Борисевич, Давид Анташвили, Екатерина Зиновьева и Дмитрий Кварацхелия.Те долго пытались угадать, за кем же в ближайшем будущем им посчастливится наблюдать с экранов своих телевизоров. И до недавних пор с большим отрывом лидировали Катя и Дима, пока на страницу к Андрею не зашел Кучеров и не выложил все карты на стол.И, судя по всему, молодой человек действительно оказался прав, и Денисов получил предложение от руководства вернуться в периметр. Во всяком случае именно так поклонники могут объяснить то, что он сейчас пытается всеми способами уговорить свою бывшую возлюбленную Марию Кохно последовать на реалити-шоу вслед за ним.Сама девушка предпочитает не говорить открыто о том, что собирается вновь стать участницей скандальной телестройки, однако намекает на это достаточно красноречиво.Так, на своей странице в Instagram она разместила ролик с многозначительным названием «Я сказала, я сама пойду!», в котором присутствует явный намек на то, что Штрих зовет ее с собой на «Дом-2».Кроме того, в подписи к публикации блондинка поинтересовалась у фанатов, хотели бы они, чтобы она вернулась на телеэкраны, и получила множество положительных ответов, поэтому Андрей и Маша вновь могут появиться на проекте.