На Марсе обнаружили множество редких компонентов для ракетного топлива





Помимо производства ракетного топлива их используют в изготовлении удобрений и взрывчатки. Учёные выяснили, что перхлоратов на Марсе огромное множество, поскольку в их формировании участвуют сильнейшие электрические поля, генерирующие на Красной планете мощные пылевые бури, способные разрушать газовые молекулы в атмосфере и, таким способом, стимулировать химреакции.Специалисты подсчитали, что на Марсе образуется перхлоратов в 10 000 000 раз больше, чем на Земле. Именно Красная планета в будущем может стать главным источником добычи данных компонентов ракетного топлива, предвидят космологи. Они уточняют: с этой целью на поверхности данного небесного тела построят полностью автоматизированные фабрики, оснащённые системами искусственного разума.