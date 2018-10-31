На Марсе обнаружили множество редких компонентов для ракетного топлива
Зарубежные исследователи обнаружили на Марсе множество редких веществ, которые необходимы для ракетного топлива. Химические соединения перхлораты образуются на Красной планете естественным способом.
Помимо производства ракетного топлива их используют в изготовлении удобрений и взрывчатки. Учёные выяснили, что перхлоратов на Марсе огромное множество, поскольку в их формировании участвуют сильнейшие электрические поля, генерирующие на Красной планете мощные пылевые бури, способные разрушать газовые молекулы в атмосфере и, таким способом, стимулировать химреакции.
Специалисты подсчитали, что на Марсе образуется перхлоратов в 10 000 000 раз больше, чем на Земле. Именно Красная планета в будущем может стать главным источником добычи данных компонентов ракетного топлива, предвидят космологи. Они уточняют: с этой целью на поверхности данного небесного тела построят полностью автоматизированные фабрики, оснащённые системами искусственного разума.
Помимо производства ракетного топлива их используют в изготовлении удобрений и взрывчатки. Учёные выяснили, что перхлоратов на Марсе огромное множество, поскольку в их формировании участвуют сильнейшие электрические поля, генерирующие на Красной планете мощные пылевые бури, способные разрушать газовые молекулы в атмосфере и, таким способом, стимулировать химреакции.
Специалисты подсчитали, что на Марсе образуется перхлоратов в 10 000 000 раз больше, чем на Земле. Именно Красная планета в будущем может стать главным источником добычи данных компонентов ракетного топлива, предвидят космологи. Они уточняют: с этой целью на поверхности данного небесного тела построят полностью автоматизированные фабрики, оснащённые системами искусственного разума.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:56