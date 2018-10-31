Житель Благовещенска откопал на даче десятки простреленных черепов





Как пишет «Амур.инфо», находкой заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия и изъяли часть останков. В региональном управлении СКР заявили о начале проверки в связи с данным происшествием. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также комплексное криминалистическое исследование с целью установления возраста и пола погибших людей, а также даты их смерти.Эксперты предполагают, что речь идет о жертвах репрессий.