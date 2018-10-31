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Житель Благовещенска откопал на даче десятки простреленных черепов

Неожиданную находку на своем дачном участке сделал житель Благовещенска. Занимаясь работами по обустройству фундамента, мужчина откопал несколько десятков простреленных черепов, а также прочие фрагменты человеческих останков.

Житель Благовещенска откопал на даче десятки простреленных черепов

Как пишет «Амур.инфо», находкой заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия и изъяли часть останков. В региональном управлении СКР заявили о начале проверки в связи с данным происшествием. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также комплексное криминалистическое исследование с целью установления возраста и пола погибших людей, а также даты их смерти.

Эксперты предполагают, что речь идет о жертвах репрессий.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:50

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